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"Должны были поддерживать Украину еще раньше": в НАТО заявили, что вынесли урок

"Должны были поддерживать Украину еще раньше": в НАТО заявили, что вынесли урок

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде заявил, что организация должна была поддерживать Украину еще до начала полномасштабного вторжения россии, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если есть какой-то урок по ситуации в Украине, то это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и раньше. Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могло бы сделать гораздо больше еще до начала этой войны”, – сказал Столтенберг.

Напомним

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг
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