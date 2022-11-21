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Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к немецким партнерам с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом говорится в его статье в немецком издании Welt, пишет УНН.

Цитата

«... мы призываем Бундестаг признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа сейчас, в ноябре, в канун 90-летия этой трагедии. Как никогда важно не искать расплывчатых фраз. В Украине снова есть потребность. Снова российский диктатор пытается уничтожить украинский народ. Но мир больше не закрывает глаза, и мы не отданы на милость нападающего. Мир не остановил этот ужас 90 лет назад и разрешил миллионам людей погибнуть от рук тирана. Меньшее, что мир может сделать для жертв этого преступления, это сказать правду, назвать это своими именами и признать Голодомор геноцидом», - отметил он.

Детали 

Украинский дипломат поблагодарил федеральное правительство и граждан Германии за поддержку, за то, что за восемь месяцев c начала полномасштабной российской войны ФРГ приняла ряд действительно революционных решений. Речь идет и о поставках оружия, и о разрыве политических, экономических и энергетических связей с россией. Кулеба назвал это «свидетельством изучения уроков прошлого».

Кулеба провел параллель между действиями советского диктатора иосифа сталина и российского владимира путина.

«26 ноября в Украине и мире состоятся мероприятия по случаю 90-й годовщины трагедии Голодомора, геноцида украинского народа, во время которого советский тоталитарный режим во главе с иосифом сталиным сознательно заморил голодом миллионы украинцев. Сегодня еще один российский диктатор пытается уничтожить украинский народ», - добавил он.

Он отметил, что сейчас мы снова слышим голоса, призывающие к диалогу с путиным. Но диалог не работает тогда, когда на другой стороне стола - тирания, совершающая геноцид. путинская россия не ищет решений, она стремится убивать и уничтожать. На этом этапе противопоставить этому можно только силу, геноцид не остановить полурешениями, потому что компромисс между жизнью и смертью - это смерть.

«Его можно остановить только силой. Силой оружия, но и силой справедливости и правды. Только остановив, обезоружив и прогнав агрессора, можно садиться с ним за стол переговоров», - написал министр.

Дополнение

россия представила предварительные возражения против возбужденного Украиной дела о геноциде против москвы. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия, геноцид
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