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"Мы знаем, что Украина победит": посол США поздравила украинцев с Днем достоинства и свободы

"Мы знаем, что Украина победит": посол США поздравила украинцев с Днем достоинства и свободы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По случаю Дня достоинства и свободы посол США в Украине Бриджит Бринк записала для украинцев видеопоздравление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла.

Цитата

"Сегодня мы вспоминаем мужество и видение своего будущего украинского народа, который вышел на улицы по всей Украине с протестами против попыток вернуть назад продвижение страны к ее европейскому будущему. Ваша мечта о целостной, свободной и мирной Украине в составе Европы вывела вас на улицы той ночи, и я вижу, как она побуждает вас защищать наши общие ценности.

В то время, когда россия снова пытается украсть будущее Украины, хочу, чтобы вы знали, что народ Соединенных Штатов, и я также, признают вашу силу и преданность праву определять свою судьбу. Мы знаем, что борьба за это будущее не завершена. Мы знаем, что Украина победит, и мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется", – сказала она.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы, отметив, что украинская нация готова бороться до последнего, чтобы выгнать врага со своей земли.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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