Украина планирует повысить плату за транзит нефти через трубопровод "Дружба" - Bloomberg

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Оператор нефтепроводов «Укртранснафта» планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу из-за атак россии на энергосистемы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Укртранснафты российскому оператору Транснефть, передает УНН.

Цитата

«АО «Укртранснафта», оператор сети нефтепроводов Украины, сообщило своему российскому коллеге ПАО «Транснефть» , что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что в письме подписанном генеральным директором компании «Укртранснафта» Владимиром Цепендой, говориться, что также увеличились расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов.

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«Компания заявила, что повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро (13,90 долларов США) с 1 января. Плата также была повышена в апреле, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%», - говориться в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины», единственный владелец «Укртранснафты», от комментариев отказался.

Позже «Транснефть» подтвердила российскому государственному информационному агентству ТАСС, что получила письмо от «Укртранснафты» и изучает его. Как сообщает ТАСС, российский нефтепроводный оператор обсудит этот вопрос с правительством в москве.

Дополнение

В августе прокачка российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию возобновилась.

Российская компания "Транснефть", осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснафта" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.

MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.

10 августа стало известно, что венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину.