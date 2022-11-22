КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народный депутат Антон Яценко, который обычно поздравляет украинцев со всеми праздниками, проигнорировал в своих соцсетях День Достоинства и Свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницы нардепа в соцсетях.

Детали

Обычно в своих соцсетях нардеп Антон Яценко не забывает поздравлять украинцев со всеми праздниками. Только в ноябре он поздравил своих подписчиков с 9 праздниками, в частности, Днем студента, Всемирным днем ​​борьбы с сахарным диабетом, Днем работников сельского хозяйства и т.п. Однако нардеп миновал День Достоинства и Свободы, который символизирует борьбу украинцев против российского влияния и за европейский курс нашего государства.

Оно и не удивительно, ведь во время Революции Достоинства Яценко был по другую сторону баррикад от протестующих. Тогда он входил в “Партию регионов”, вместе со своими однопартийцами поддерживал так называемые “диктаторские законы 16 января”.

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Более того, нардеп хотел “расстрелять майдановцев”, из-за чего имел конфликт с покойной правозащитницей Ириной Ноздровской.

Напомним

Ранее бывший пленник кремля и первый заместитель главы Черкасского облсовета Роман Сущенко призвал проверить народного депутата Антона Яценко на коллаборационизм.