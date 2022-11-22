МИД Украины вызовет венгерского посла из-за шарфа Орбана

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызовет венгерского посла из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который надел на футбольный матч шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" части Украины и Румынии. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", – написал Николенко.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением карты так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.