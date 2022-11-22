Зеленский собрал Ставку: обсудили работу энергообъектов зимой

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры зимой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений", – сообщил президент.

Он отметил, что были рассмотрены три основных вопроса.

"Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второй – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третий – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами", – написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский добавил в состав Ставки Верховного Главнокомандующего министра инфраструктуры Александра Кубракова и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовеца.