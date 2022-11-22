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ЕС предоставил еще 2,5 млрд евро макрофина Украине

ЕС предоставил еще 2,5 млрд евро макрофина Украине

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейский Союз сегодня предоставил еще 2,5 млрд евро для Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"Еврокомиссия предоставляет еще 2,5 млрд евро для Украины", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Президент ЕК отметила, что ЕС планирует выделить 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств.

"Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула еврочиновник.

Дополнение

20 сентября Совет ЕС одобрил дополнительную макрофинансовую помощь Украине в размере 5 млрд евро.

Этот транш является частью пакета макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленного Европейской комиссией 18 мая и одобренного Европейским советом 23-24 июня.

Первые 2 млрд евро с транша в 5 миллиардов Украина получила 18 октября.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Урсула фон дер Ляйен
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