МИД Украины подтвердило встречу с Ираном по дронам-камикадзе, которые использует рф

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины подтвердило экспертную встречу с представителями Ирана по дронам-камикадзе, которые использует рф. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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“Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу. В то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны россии ради войны против Украины. Украина сообщила Ирану позицию о том, что последствия соучастия в агрессии россии будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества с россией”, – сказал НИколенко.

Дополнение

Иран, на фоне информации о поставках Тегераном москве ударных беспилотников, заявил об экспертной встрече с украинскими экспертами по этому вопросу.

В начале ноября Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных по применению иранских дронов в Украине.

До этого состоялся разговор главы МИД Дмитрия Кулебы с иранским коллегой, во время которого первый потребовал Иран немедленно прекратить поставки оружия в россию.