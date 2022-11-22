Япония передаст Украине генераторы и солнечные лампы

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Япония передаст Украине пакет помощи более чем на 2,5 млн долларов, в который войдут генераторы и лампы на солнечных батареях. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел страны, передает УНН.

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"22 ноября правительство Японии приняло решение о грантовой помощи в размере примерно 2,57 млн ​​долларов США для помощи в подготовке к зиме электроэнергетического сектора Украины (...) с предоставлением генераторов и солнечных ламп", – говорится в сообщении.

Как отметили, Япония будет реализовывать помощь Украине через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

“Масштабное обесточивание произошло в разных областях Украины из-за разрушения значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате нападений россии. Пока в Украине зима становится холоднее, а дни становятся короче с каждым днем, помощь имеет важное значение во время зимнего периода для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключений”, – добавили в МИД Японии.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба 11 ноября анонсировал участие японских специалистов в разминировании украинских территорий.

Отметим, что в октябре правительство Японии в ответ на аннексию оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины ввело дополнительные санкции в отношении РФ. Они затрагивают более 80 граждан и 9 организаций страны. Их активы заморожены.