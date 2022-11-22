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Орбан отреагировал на скандал по поводу его шарфа с картой "Великой Венгрии"

Орбан отреагировал на скандал по поводу его шарфа с картой "Великой Венгрии"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на скандал вокруг его шарфа с картой "Великой Венгрии", пишет УНН.

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"Футбол – это не политика. Давайте не видеть то, чего нет", - написал Орбан в Facebook, добавив, что сборная Венгрии – команда всех венгров, "где бы они ни жили".

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

Спикер МИД Украины сообщал, что Министерство иностранных дел Украины вызывает венгерского посла из-за скандала вокруг шарфа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Украина ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия
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