У Зеленского прокомментировали отказ кремля "сбросить украинскую власть"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Офисе президента отреагировали на слова представителя кремля дмитрия пескова, что якобы рф не собиралась сбрасывать законную власть Украины, назвав это "российскими понтами". Об этом пишет УНН со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Детали

Представитель кремля дмитрий песков заявил в понедельник, 21 ноября, что цель российской "специальной военной операции" в Украине не состоит в том, чтобы спровоцировать смену власти в Киеве. Он сказал: "Нет, президент (владимир путин - ред.) об этом уже говорил", - сказал песков.

В свою очередь Подоляк заявил, что изменения риторики российских властей очевидны. По его словам, прошло 9 месяцев и 80 тыс. российских уничтоженных солдат от слов владимира путина о "шайке наркоманов, захватившей власть в Киеве" и до вчерашнего признания демократического украинского правительства.

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"Росскийские понты. Напоминание рф: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", - написал он.

Дополнение

Белый дом заявил, что только Президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с россией, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом, в Вашингтоне отвергли мнение, что США давят на Украину, чтобы она начала переговоры.