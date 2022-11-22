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В Госпогранслужбе рассказали, как укрепляют границу с беларусью

В Госпогранслужбе рассказали, как укрепляют границу с беларусью

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина готова к любым действиям со стороны беларуси, поэтому сейчас происходит укрепление границы. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Цитата

«Украина готова к любым действиям. Все наши военнослужащие, находящиеся на этом направлении, и другие составляющие сил обороны, все мотивированы. Они понимают, что могут быть провокации, вторжения и готовы к развитию любой ситуации. В этом направлении укрепление происходит не только по линии границы и не только инженерными средствами или уничтожением подъездных путей. Украинские военные минируют местность на более угрожающих направлениях. Укрепление происходит и при границе для того, чтобы все Силы обороны Украины имели надлежащее укрепление как от обстрелов, так и для того, чтобы вести полномасштабные боевые действия в случае либо повторного вторжения, либо попытки вторжения других сил, которые попытаются поддержать россию в войне против нашей страны», – сообщил Демченко.

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Напомним

Генштаб ВСУ сообщил, что в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории россии и беларуси.

Источник: УНН
Теги: граница, Беларусь, Госпогранслужба
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