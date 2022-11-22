Новости: Политика
22 ноября 2022, 17:48 • Каролина Гайдук • 6555
Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Владимир Зеленский
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах. Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних украино-казахстанских отношений. Поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана", – написал Зеленский.
Напомним
По итогам выборов президента Казахстана действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. За него проголосовали более 6,5 млн. граждан страны.
Источник: УНН
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