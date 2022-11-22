Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,45 -0,4425 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8775

Премьер Эстонии: поведение Венгрии очень настораживает

Премьер Эстонии: поведение Венгрии очень настораживает

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обеспокоена заявлениями Будапешта о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны санкциями против россии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ERR.

Цитата

"Поведение Венгрии очень настораживает. До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Пока идет одно, а делается другое, проблема не так велика, но я также очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - заявила она, отвечая на вопросы депутатов после своего доклада по осуществлению правительством политики ЕС.

Детали

Каллас отметила, что еще одной проблемой является то, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с россией. По ее мнению история показала, что всякий, кто строит свою безопасность или свое процветание на россии, рано или поздно будет обманутым и заплатит за это болезненную цену.

"Я очень надеюсь, что это поймут и в Венгрии. Но до сих пор мы все же были едины, в том числе и с Венгрией, по таким важным вопросам", - подытожила премьер-министр.

Напомним

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал с речью в парламенте, во время которой пожаловался на санкции, введенные Западом против России, а также заявил, что война в Украине затянется на долгое время.

МИД Украины ответил на слова Орбана, указав, что если ЕС прекратит санкционное давление на рф, то ее танки будут в Будапеште "скорее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в москву".

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, война, Эстония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.