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Правительство не будет поднимать тарифы до конца отопительного сезона – Шмыгаль

Правительство не будет поднимать тарифы до конца отопительного сезона – Шмыгаль

КИЕВ. 22 ноября. УНН. До конца отопительного сезона тарифы в Украине расти не будут. В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства сообщил, что субсидии будут выплачиваться в полном объеме. Предусмотрено на это 37 млрд гривен, передает УНН.

Детали

Он добавил, что также Кабмин ввел ряд дополнительных программ, в частности, для внутренне перемещенных лиц. В частности, 2 миллиона 200 тысяч человек получают такую помощь сейчас.

В ноябре им будет выплачено 5,6 млрд грн. Всего с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат.

Дополнение

В октябре Кабинет министров сегодня перенес дать урегулирование задолженности по разнице в тарифах для тепловиков и услуг водоснабжения и водоотведения.

Источник: УНН
Теги: Украина, тарифы
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