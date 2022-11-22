Правительство передало "Нафтогазу" 12,7 млрд гривен для закупки "голубого топлива"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров передал “Нафтогазу” 12,7 млрд гривен для закупки “голубого топлива” в газохранилища. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Правительства, передает УНН.

Детали

В частности, правительство сегодня утвердит порядок использования средств государственного бюджета на закупки газа в 2022-2023 годы.

Речь идет о 12,7 млрд гривен, которые Украина ранее получила от правительства Канады.

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“Собственно, это тоже чрезвычайно важная часть подготовки для того, чтобы стабильно пройти эту сложную зиму”, – отметил премьер-министр.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что Норвегия предоставит Украине до 200 млн евро для создания запаса газа, еще 300 млн евро предоставит ЕБРР.