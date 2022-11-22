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Правительство передало "Нафтогазу" 12,7 млрд гривен для закупки "голубого топлива"

Правительство передало "Нафтогазу" 12,7 млрд гривен для закупки "голубого топлива"

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров передал “Нафтогазу” 12,7 млрд гривен для закупки “голубого топлива” в газохранилища. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Правительства, передает УНН.

Детали

В частности, правительство сегодня утвердит порядок использования средств государственного бюджета на закупки газа в 2022-2023 годы.

Речь идет о 12,7 млрд гривен, которые Украина ранее получила от правительства Канады.

Цитата

“Собственно, это тоже чрезвычайно важная часть подготовки для того, чтобы стабильно пройти эту сложную зиму”, – отметил премьер-министр.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что Норвегия предоставит Украине до 200 млн евро для создания запаса газа, еще 300 млн евро предоставит ЕБРР.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз
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