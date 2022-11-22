Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,45 -0,4425 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4455

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ: о чем идет речь

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ: о чем идет речь

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабмин принял решение о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Совершено выход из Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, совершенном 14.02.1992 в Минске", - написал Мельничук.

Добавим

Украина постепенно выходит из соглашений СНГ. Информация о таких решениях правительства поступает почти ежемесячно.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ почти на четверть

Источник: УНН
Теги: СНГ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.