Украина вышла из еще одного соглашения СНГ: о чем идет речь
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабмин принял решение о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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"Совершено выход из Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, совершенном 14.02.1992 в Минске", - написал Мельничук.
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Украина постепенно выходит из соглашений СНГ. Информация о таких решениях правительства поступает почти ежемесячно.
Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ.
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