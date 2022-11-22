США дополнительно предоставили Украине 4,5 млрд долларов помощи

КИЕВ. 22 ноября. УНН. США предоставили Украине как дополнительную прямую бюджетную поддержку – 4,5 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении министера финансов Джанет Йеллен, которое распространил Минфин США, передает УНН.

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"Сегодня Соединенные Штаты продолжили соблюдать свою непреклонную приверженность Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны россии путем укрепления поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь пожилым людям и уязвимым. В сочетании с нашей поддержкой безопасности и огромной храбростью украинского народа, эти средства являются критически важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению путина", – говорится в заявлении Йеллен.

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По словам министра финансов, эти выплаты докажут общую прямую бюджетную поддержку Украины со стороны США до 13 миллиардов долларов, все в виде грантов.

"Мы поощряем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Кроме оказания экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину путина", - добавила Йеллен.

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