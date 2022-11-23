Война геноцидного типа: Подоляк прокомментировал, почему россияне обстреливают энергетику Украины

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, почему россияне обстреливают энергетику Украины и напомнил притчу о взятии Спарты Филиппом II, которая так не закончилась успехом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Михаила Подоляка.

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"Да, РФ демонстративно ведет войну геноцидного типа. Да, ключевая цель – энергетика. Потому что им страшно. Потому что не умеют воевать. Потому что ненавидят нас дико, поэтому не учитывают, что нарушают все нормы международного гуманитарного права… Но не надо нас пугать и не надо апокалиптить", — написал Подоляк

Детали

Чиновник рассказал, что всякий раз когда слышит от РФ угрозы, что если украинцы не пойдут на ультиматумы Кремля — то останутся без света, газа и отопления — вспоминает старую известную притчу о Филиппе II, отце Александре Македонском, который покорил Элладу.

Когда тот кровью принудил Афины к миру, он бросил глаз на Спарту – маленькое греческое государство на полуострове Пелопоннес. И отправил туда понтовитого посланника с письмом-ультиматумом о капитуляции:

«Я покорил всю Грецию. У меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь! Если я захватю Спарту силой, если я сломаю ваши ворота, если я пробью ваши стены – я сравню с землей ваш город и уничтожу все его население».

Внимательно прочитав классические пропагандистские ультиматумы македонского царя, спартанцы прислали ответ, состоявший из одного слова — «Если».

Так Подоляк приравнял российский ультиматум к Украине, который грозился "взять Киев за три дня".

Также советник руководителя ОП добавил, что сроки восстановления электроснабжения в Херсоне со стороны энергетиков перешли от «восстановлению не подлежит!» до «справимся за +/- месяц».

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление генерала США Марка Милли относительно маловероятной военной победы Украины и освобождения Крыма военными методами. Он заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.