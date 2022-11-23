3-4 удара: Данилов рассказал, сколько ракет осталось у россиян для обстрела Украины

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода заявил, что для массированного обстрела, который был 15 ноября, у россиян хватит еще на 3-4 удара, пишет УНН.

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По его словам, Россия имеет ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, произошедшей 15 ноября.

«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», – рассказал секретарь СНБО.

Во время массированного ракетного удара 15 ноября Россия выпустила более 90 ракет, ПВО сбила 77.

Алексей Данилов заявил, что Россия имеет еще «слишком много» ракет С300.

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«У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – определенных ракет осталось менее 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски на территории РФ – это ракеты С300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон и Харьковскую область», – рассказал Данилов.

Напомним

Россия будет вынуждена замедлить темпы кампании обстрелов критически важной инфраструктуры Украины. Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (ISW). Сообщается, что российские военные, вероятно, использовали значительную часть своих систем высокоточного оружия в скоординированных ракетных ударах 15 ноября.