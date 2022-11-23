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Netflix исправил описание Ярослава Мудрого с "князя земель Северной россии" - министр

Netflix исправил описание Ярослава Мудрого с "князя земель Северной россии" - министр

Александр Ткаченко

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Стриминговая платформа Netflix исправила по запросу Министерства культуры и информационной политики Украины исторические неточности в соцсетях одного из своих проектов, где сначала Русь спутали с россией, а Ярослава Мудрого сделали князем земель Северной россии, сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

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"По ситуации, сложившейся с Netflix, когда нашу Русь (надеюсь, что случайно и неумышленно) спутали с россией, а нашего Ярослава Мудрого сделали князем земель Северной россии, есть два вывода: 1. Есть еще много работы в образовании международной аудитории о нашей истории; 2. Тесные контакты с партнерами помогают разрешить ситуации почти мгновенно. Информация исправлена ​​по нашему запросу. Спасибо Netflix, отдельно региональному директору Алексу Лонгу", - указал Ткаченко.

"Что там в самом сериале - еще выясняем. Но надеюсь, что в дальнейшем таких ситуаций будет все меньше", - добавил министр.

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Сообщение, распространенное Vikings Valhalla (@netflixvalhalla)

Дополнение

Один из самых популярных сериалов стримингового сервиса Netflix “Эмили в Париже” в одной из серий показал персонажа родом из Украины — девушку, которая воплощает в себе самые плохие возможные стереотипы о нашей стране. В ответ украинки начали массово высказывать свое возмущение в Instagram.

В Netflix ответили, что об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. С МКИП договорились, что будут более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи.

Источник: УНН
Теги: Минкульт, Киевская Русь
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