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"Государство-террорист продолжает воевать против гражданских": Зеленский показал последствия атак рф на Вольнянск и Купянск

"Государство-террорист продолжает воевать против гражданских": Зеленский показал последствия атак рф на Вольнянск и Купянск

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото последствий вражеских атак на Вольнянск и Купянск. Он отметил, что враг, терпя поражения на фронте, продолжает воевать против гражданского населения, передает УНН.

Цитата

«Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди. Оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы. Враг снова решил попытаться террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну», – сообщил Зеленский.

Напомним

В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области в результате ракетного удара по территории местной больницы погиб новорожденный ребенок.

В результате утреннего обстрела Купянска в Харьковской области погибли женщина и мужчина, еще один человек госпитализирован.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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