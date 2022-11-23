"Четкая позиция": Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма, указав на "четкую позицию" евроинститута, пишет УНН.

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"россия - террористическое государство: подтверждено Европарламентом. россия имеет историю террористических актов против суверенных государств, поддержки террористических режимов и организаций, включая Вагнера, террористической войны против Украины. Я благодарю Европарламент, президента Европарламента за четкую позицию", - написал Twitter.

Дополнение

Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.