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"Четкая позиция": Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма

"Четкая позиция": Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма, указав на "четкую позицию" евроинститута, пишет УНН.

Цитата

"россия - террористическое государство: подтверждено Европарламентом. россия имеет историю террористических актов против суверенных государств, поддержки террористических режимов и организаций, включая Вагнера, террористической войны против Украины. Я благодарю Европарламент, президента Европарламента за четкую позицию", - написал Twitter.

Дополнение

Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, МИД, Россия, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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