Новости: Политика
23 ноября 2022, 13:51 • Юлия Шрамко • 7365
"Четкая позиция": Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за признание рф государством-спонсором терроризма, указав на "четкую позицию" евроинститута, пишет УНН.
Цитата
"россия - террористическое государство: подтверждено Европарламентом. россия имеет историю террористических актов против суверенных государств, поддержки террористических режимов и организаций, включая Вагнера, террористической войны против Украины. Я благодарю Европарламент, президента Европарламента за четкую позицию", - написал Twitter.
Дополнение
Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.
Источник: УНН
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