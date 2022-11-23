"Наивные неудачники": Ермак отреагировал на массированный ракетный удар рф по Украине

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Telegram отметил, что россия "подтверждает" ее признание государством-спонсором терроризма массированным ракетным ударом по Украине, передает УНН.

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"Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал он.

Добавим

Сегодня, 23 ноября, Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о большом количестве ракет с юга и востока, летящих на территорию Украины. В большинстве областей Украины объявлена ​​ воздушная тревога.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.