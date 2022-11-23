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Данилов: Условием для послевоенных договоренностей с россией является ее ядерное разоружение

Данилов: Условием для послевоенных договоренностей с россией является ее ядерное разоружение

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что условием послевоенных договоренностей Украины и мира с россией будет безусловное ядерное разоружение этой страны, пишет УНН.

Цитата

"Полная денуклеаризация россии – гарантия для Украины и мира неповторение преступления агрессии и создание угроз ядерного апокалипсиса для мира. Безусловное ядерное разоружение – условие послевоенных договоренностей Украины и мира с новым руководством рф или других государств, которые будут образованы на ее территории" – отметил он.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Алексей Данилов
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