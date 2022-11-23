После ударов рф по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и отметил, что во время совещания определили приоритетность для поставки в страну энергетического оборудования от партнеров, в частности для ремонта поврежденной инфраструктуры, передает УНН.

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«Государство-террорист россия в очередной раз продемонстрировала миру свою сущность. Ракетные удары по энергетической инфраструктуре. По всей стране использованы аварийные отключения электроэнергии. Это вынужденный шаг, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы. Ремонтные бригады уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру», - сообщил Шмыгаль.

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Кроме того, он сообщил, что в Правительстве провели оперативное совещание с руководителями дипломатических миссий и учреждений Украины за границей с участием глав Минэнерго и «Укрэнерго».

«Определили приоритетность для поставок в Украину энергетического оборудования от партнеров, в частности для ремонта поврежденной инфраструктуры и обеспечения «Пунктов несокрушимости». Дал задачу Минэнерго наладить круглосуточную тесную координацию с МИДом и таможней. Энергетическое оборудование должно поступать в Украину быстро и бесперебойно», - написал Шмыгаль.

Ранее

23 ноября рф нанесла удар по многим областям Украины. Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к Кремлю и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.