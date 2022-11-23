Европейский парламент находится под кибератакой. Ответственность за это взяла прокремлевская группировка

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Европейский парламент находится под изощренной кибератакой, ответственность взяла на себя прокремлевская группировка. Об єтом сообщил председатель Европарламента Роберта Метсола, передает УНН.

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«Европейский парламент находится под изощренной кибератакой. Ответственность за произошедшее взяла на себя прокремлевская группировка», - написала Метсола у Twitter.

Она отмечает, что ИТ-специалисты сопротивляются этому и защищают системы.

«И это после того, как мы провозгласили россию государством-спонсором терроризма. Мой ответ: СлаваУкраина», - добавила Метсола.

Дополнение

Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма.

В резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма, Европарламент призывает ЕС и страны-члены разработать правовую базу для определения страны в качестве спонсора терроризма, что приведет к ряду существенных мер предосторожности и будет иметь серьезные последствия в отношениях ЕС с этой страной.