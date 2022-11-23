Зеленский о массированном ракетном ударе: рф доказала всему миру, что является спонсором терроризма

КИЕВ. 23 ноября. УНН. россия доказала всему миру, что она действительно государство-спонсор терроризма, устроив сегодня новый массированный обстрел Украины. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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«Сегодня Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма наконец. Спасибо всем европарламентариям. А потом россия доказала всему миру, что это все правда применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, нашей энергетике, обычным людям. Результат трагичен, большое количество раненых, есть погибшие», - рассказал Зеленский.

Также он прокомментировал ситуацию со светом и водоснабжением.

«Что касается света и водоснабжения, то все работают. Энергетики работают, ГСЧСники работают, местные власти. Задача поставлена, мы все это восстановим, пройдем, потому что мы с вами несгибаемый народ», – сказал Зеленский.

Дополнение

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии из-за нового массированного ракетного обстрела.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к Кремлю и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.