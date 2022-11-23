Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Венецианская Комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе, передает УНН.

Детали

Так, Венецианская Комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе”.

Как сообщает судья КСУ Ольга Совгиря, в заключении в целом положительно оценены усилия украинской власти по усовершенствованию конкурсного отбора кандидатов к судьям КСУ и предоставлены соответствующие рекомендации по усовершенствованию законопроекта №7662.

Цитата

«В то же время важно, что Венецианская Комиссия отстаивает позицию относительно необходимости комплексного реформирования организации и деятельности Конституционного Суда. Так, Комиссия рекомендовала парламенту принять законопроект 7662 одновременно с законопроектом “О конституционной процедуре” (от 21.12.2020 г., регистр. № 4533), который Комиссия положительно оценила еще в марте 2021».

Дополнение

В сентябре ВР приняла за основу законопроект об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», Регламенте Верховной Рады Украины и других законов привлечь к проведению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины новый специальный орган – Совещательную группу экспертов, которая будет способствовать субъектам, назначаемым судьями Конституционного Суда, в оценке моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного Суда.

Добавим

КСУпополнился новым судьей по квоте Президента.