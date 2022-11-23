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Зеленский поручил послу обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН

Зеленский поручил послу обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил послу в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов, передает УНН.

Цитата

«Поручил Послу в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления», - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщают росСМИ, со ссылкой на постпредство рф заседание СБ ООН по Украине назначено на среду в 00.00 по мск (23:00 по Киеву).

Сообщается, что на заседании СБ ООН по Украине ожидается онлайн-участие Владимира Зеленского.

Дополнение

Сегодняшний массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, война
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