Одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано — Зеленский

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что одно кресло в Совете Безопасности ООН до сих пор оккупировано, имея в виду место страны-террориста России, пишет УНН.

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Глава государства рассказал, что обратился к представителям Совета Безопасности ООН и в очередной раз подчеркнул важность украинской "Формулы мира" и призвал предоставить нашей стране необходимые современные, эффективные системы ПВО.

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"Только что я обратился к Совбезу ООН – и призвал реагировать. Реагировать на российский террор. Одно кресло в Совбезе до сих пор оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально это кресло пустое", — сказал Зеленский.

Кроме того, Гарант отметил, что 23 ноября удалось вернуть домой из плена еще 36 украинцев – 35 военнослужащих и одного гражданского.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский поручил послу в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после российских ракетных обстрелов 23 ноября.

Массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.