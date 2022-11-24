Украина хочет создать временный офис прокурора в Европе – Костин

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина инициирует создание временного офиса прокурора в одном из европейских городов в рамках стратегии уголовного преследования и унификации доказательств, совершенных россией военных преступлений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает УНН.

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«Вчера принял участие в заседании рабочей группы под председательством Главы Офиса Президента Андрея Ермака. Прорабатываем пути создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Подробно обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами», - написал Костин в Facebook.

Он отметил, что вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках.

«В частности, инициируем создание Interim Prosecutor’s Office для разработки стратегии уголовного преследования и унификации доказательств преступления агрессии против Украины. Офис может работать в одном из европейских городов при поддержке наших партнеров», – сообщил Костин.

Дополнение

В Нидерландах поддержали создание спецтрибунала для расследования преступлений России в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности политическое и военное руководство России.