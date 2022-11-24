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НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца

НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата из фракции «Батькивщина» Михаила Волынца, сообщает УНН со ссылкой на сообщение НАБУ.

«НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в общей сложности почти на 1,79 млн грн», - говорится в сообщении.

Напомним

НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября.

Подозрение Волынцу было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ было начато после выхода журналистского расследования в апреле 2021 года. Журналисты выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, не отображенном в декларации. Как установили журналисты, автомобиль зарегистрирован на сына народного депутата – Андрея Волынца.

Источник: УНН
Теги: расследование, НАБУ, нардепы
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