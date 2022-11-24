Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,1920 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Как согреться в случае отсутствия отопления дома - советы эксперта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив

Любая идея о переговорах с РФ абсурдна – Кулеба

Любая идея о переговорах с РФ абсурдна – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал изданию NHK, что пока рано вести переговоры с российской федерацией, ведь агрессор пытается их использовать для продолжения террора. Об этом информирует УНН.

Детали

Министр отметил, что нынешние действия россии делают любую идею о переговорах абсурдной, ведь таким образом кремлевский лидер пытается использовать их для продолжения агрессии и террора. Поэтому их пока рано вести.

Он добавил, что Силы обороны Украины и дальше будут освобождать украинские территории, чтобы “спасти людей от пыток, страданий и жалкого существования”.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился в Кремль и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.