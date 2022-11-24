Любая идея о переговорах с РФ абсурдна – Кулеба

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал изданию NHK, что пока рано вести переговоры с российской федерацией, ведь агрессор пытается их использовать для продолжения террора. Об этом информирует УНН.

Детали

Министр отметил, что нынешние действия россии делают любую идею о переговорах абсурдной, ведь таким образом кремлевский лидер пытается использовать их для продолжения агрессии и террора. Поэтому их пока рано вести.

Он добавил, что Силы обороны Украины и дальше будут освобождать украинские территории, чтобы “спасти людей от пыток, страданий и жалкого существования”.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился в Кремль и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины.



