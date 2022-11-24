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Зеленский пригласил президента Израиля присоединиться к инициативе "Зерно из Украины"

Зеленский пригласил президента Израиля присоединиться к инициативе "Зерно из Украины"

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом и пригласил его присоединиться к инициативе GrainfromUkraine ("Зерно из Украины"), пишет УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Надеюсь на углубление сотрудничества Украины и Израиля после формирования правительства. Также рассказал о потребностях поддержки нашей энергетики и пригласил присоединиться к инициативе GrainfromUkraine ("Зерно из Украины")", – говорится в сообщении.

Напомним

Глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулат заявил, что страна предоставит Украине оружие, если россия получит иранские ракеты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, война, Владимир Зеленский
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