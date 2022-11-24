МАГАТЭ: переговоры Киева и Москвы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и Москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но тем временем директор предупредил о возможных последствиях. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

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"Мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - заявил CNN в среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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Гросси сказал, что переговоры "продвигаются вперед", но "это зона активных боевых действий, поэтому добиться согласованных параметров не так просто".

Директор МАГАТЭ сказал, что ранее в среду он встречался с российской делегацией в Турции, а во вторник разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я провожу консультации с обоими. Я не согласен с оценкой, что мы не достигли ни одного прогресса, я думаю, что да, - сказал Гросси. - Конечно, речь идет о чем-то очень сложном. Это война. Это настоящая война, и зона защиты, которую я предлагаю, находится именно на линии фронта, линии соприкосновения обоих противников".

"Но я верю, что мы двигаемся вперед, и я надеюсь, что такие травмирующие эпизоды, как случившиеся в минувшие выходные, могут парадоксально помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу, чтобы избежать ядерной аварии", - добавил он.

Когда его спросили, кто "играет с огнем", после мощных взрывов, потрясших атомную электростанцию ​​в субботу и воскресенье, Гросси сказал, что "нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает", добавив: "Кстати, наша главная цель – остановить это, а не ввязываться в игру атрибуции".

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Позже в среду ЗАЭС "опять потеряла доступ к внешнему электричеству" и перешла на свои аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, говорится в заявлении МАГАТЭ.