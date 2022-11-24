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Европарламент проголосовал за непризнание выданных рф паспортов на оккупированных территориях

Европарламент проголосовал за непризнание выданных рф паспортов на оккупированных территориях

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европарламент проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Цитата

"Европарламент одобрил решение не принимать паспорта и другие проездные документы, выданные россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

"Непринятие этих российских паспортов будет применяться, когда кто-нибудь будет просить визу для въезда в ЕС или когда они будут пересекать внешние границы ЕС", - добавили в евроинституте.

Детали

Так, Европарламент утвердил соглашение с Советом ЕС о "непринятии проездных документов, выданных в оккупированных областях Украины и так называемых территориях, отколовшихся от Грузии, для целей выдачи виз или пересечения внешних границ ЕС", отдав 531 голос "за", 7 "против" при 34 воздержавшихся.

Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в том числе паспортов, которые не должны приниматься. "Однако спасающиеся от конфликта в Украине по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям", - указали в Европарламенте.

После того, как решение также будет официально принято Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Дополнение

россия выдает паспорта жителям временно оккупированного Крыма с момента незаконной аннексии полуострова в 2014 году и сейчас делает это в других неподконтрольных правительству районах Украины. 

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, Россия, Украина, паспорт, Грузия, война
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