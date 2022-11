В парламенте Ирландии признали Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа, сообщили в посольстве Украины в Ирландии, пишет УНН.

Цитата

"Истинно историческое решение Сенад Эрен признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в число наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", — говорится в сообщении посольства Украины в Ирландии в Twitter.

1/2 Трудно историчное решение по Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 в Украине как genocide of Ukrainian people. Ирландия является среди наших ближайших друзей, что не может попасть в звонок в беду. #StandWithUkrainepic.twitter.com/9GCc5dAIdV