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В парламенте Ирландии признали Голодомор геноцидом украинского народа

В парламенте Ирландии признали Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа, сообщили в посольстве Украины в Ирландии, пишет УНН.

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"Истинно историческое решение Сенад Эрен признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в число наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", — говорится в сообщении посольства Украины в Ирландии в Twitter.

Ранее

Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа.

Источник: УНН
Теги: Украина, голодомор, Ирландия, геноцид
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