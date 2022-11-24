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Молдова признала Голодомор геноцидом украинского народа

Молдова признала Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Депутаты парламента Молдовы 24 ноября приняли декларацию об осуждении Большого голода (Голодомора) в Украине в 1932-1933 годы. Текст декларации зачитал депутат от от партии «Действие и солидарность» (PAS) Оазу Нантой. За декларацию проголосовали 54 депутата PAS, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

«Великий голод (Голодомор) в Украине был следствием запланированных мер с умышленным намерением физически истребить оппонентов коммунистического режима и стал ключевым инструментом политики массовой коллективизации и порабощения тех времен. В итоге около 22,4 миллиона людей были насильно изолированы в зоне массового голода», — говорится в тексте декларации.

Авторы также обратили внимание, что в 1998 году президент Украины издал указ об объявлении каждой четвертой субботы ноября днем памяти жертв политических репрессий и голода, а в 2003 году 64 страны ООН приняли совместную декларацию об осуждении Голодомора.

Издание отмечает, что депутаты от оппозиции в зале заседаний отсутствовали. Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание после провала простого вотума недоверия политике министерства юстиции.

Однако, в начале заседания депутат-коммунист Олег Рейдман предложил исключить вопрос о принятии декларации из повестки дня. «Мировая историческая наука еще не выявила единых общепринятых причин такого страшного явления, как голод. Такие явления происходят в прошлом, можно вспомнить голод и в Поволжье и в Молдове в 1947 году, и, к сожалению, в настоящем, посмотрите на Африку и Азию. Несмотря на то, что сейчас существуют инструменты международной солидарности в борьбе с голодом, но и они подвержены политизации. В нынешних условиях недостаточной изученности вопроса не стоит идти по пути его политизации. У парламента есть другие насущные вопросы, к которым PAS никак не могут приступить», — заявил Рейдман. Предложение депутата не набрало нужного числа голосов.

После принятия декларации депутаты объявили минуту молчания в память о жертвах Голодомора и жертвах нынешней войны в Украине.

Голодомор — массовый голод, охвативший в 1932–1933 годах всю территорию Украинской ССР в существовавших на тот период границах, и повлёкший многомиллионные человеческие жертвы. В 2006 году Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа. По оценкам демографов количество жертв Голодомора составляет от 3,5 до 5 млн человек.

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Источник: УНН
Теги: Украина, голодомор, Молдова
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