В парламенте Нидерландов назвали россию спонсором терроризма

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В нижней палате парламента Нидерландов называют россию спонсором терроризма - подавляющее большинство партий поддерживает соответствующее предложение, сообщает Nederlands Dagblad, пишет УНН.

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"Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов называют россию спонсором государственного терроризма из-за ее действий в Украине. Подавляющее большинство партий, включая VVD, D66, ChristenUnie, PvdA и CDA, поддерживают соответствующее предложение Тома ван дер Ли из GroenLinks", - говорится в сообщении.



Детали

Согласно предложению, поданному в четверг во время дебатов по бюджету внешнеполитических действий, российская армия «структурно и преднамеренно» наносит удары по гражданским целям. Большинство населения Украины в среду осталось без электричества из-за российских ракетных обстрелов, пишет издание.

"Решение соответствует курсу Палаты представителей. Подавляющее большинство партий поддерживает политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах. Накануне Европарламент уже принял решение о признании россии государством-спонсором терроризма", - отмечает издание.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстры, определение россии спонсором терроризма не имеет для Нидерландов особых последствий, в отличие, например, от США. Он хочет посмотреть, есть ли поддержка в ЕС или НАТО, чтобы совместно так квалифицировать россию.

Дополнение

Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.