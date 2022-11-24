Должны были бы реагировать жестче: Данилов о признании рф государством-террористом

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европа должна более практично и жестко реагировать на путинский режим, поскольку речь идет о геноциде украинского народа, заявил в эфире одного из телеканалов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, добавив, что такие декларации на фоне происходящего сейчас в Украине – вялые, передает УНН.

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“российская федерация – страна-террорист, которая вместе со своими сообщниками уже перешла границу понимания, которая есть в цивилизованном мире. И все декларации, которые были в начале войны, которые были уместны, когда шли военные действия. Я думаю, что они имели смысл. Но когда идет геноцид нашего населения, когда уничтожается инфраструктура, и когда вот такие вялые заявления – оно выглядит немного странно, если мы говорим о цивилизованном мире”, – сказал он.

Детали

По мнению секретаря СНБО, страны, которые вежливы в отношении демократии, должны намного жестче относиться к тем действиям, которые предпринимает сейчас российский диктатор владимир путин.

Данилов заметил, что изоляция режима россиян, тотальное их невосприятие в мире было бы гораздо более ярким выражением того, что происходит на сегодняшний день в российско-украинских отношениях.

“Более того, я хочу заметить, что мы сегодня защищаем Европу, и Европа это знает. И такие безжизненные заявления, что они там осуждают, что им это не нравится, оно уже выходит за определенные пределы. Я считаю, что действовать Европа должна совместно со всем демократическим миром более практично по отношению к путинскому режиму. Они требуют переговоров, сдачи государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти на этот путь от слова совсем. Не мы начинали эту войну. Для того, чтобы путин ее закончил, надо сделать очень простую вещь: путин должен забраться со всем своим хламом с нашей страны”, – добавил он.

Дополнение

Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.

УНН обнародовал детали резолюции Европарламента о признании россии государством-спонсором терроризма.