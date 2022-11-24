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Разыскиваемый НАБУ нардеп Волынец сообщил, где находится

Разыскиваемый НАБУ нардеп Волынец сообщил, где находится

Михаил Волынец

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Фигурант расследуемого НАБУ дела, народный депутат Михаил Волынец, объявленный в розыск, в Facebook сообщил, где находится, пишет УНН.

Цитата

"С 16 ноября госпитализирован, нахожусь на лечении в медучреждении города Киева. Мне сделали операцию, но я на связи. (Насколько это технически возможно в сегодняшних условиях). Никто не вручал мне ни повестки, ни подозрения", - написал он.

Детали

Он заметил, что уже неделю на больничном.

"После выздоровления встречусь с детективами НАБУ. В общем, трудно что-то комментировать, потому что не видел материалов дела. О том, что меня «объявили в розыск», сам узнал из средств массовой информации", - указал он.

Дополнение

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата из фракции «Родина» Михаила Волынца.

Источник: УНН
Теги: розыск, НАБУ, нардепы
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