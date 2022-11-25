Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,1920 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
225

Зеленский о ситуации на фронте: есть направления, на которых готовим продвижение вперед

Зеленский о ситуации на фронте: есть направления, на которых готовим продвижение вперед

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили направления, на которых готовятся продвижение вперед.

Об этом Президент заявил во время своего традиционного вечернего обращения, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского на ставке обсудили вопросы энергетики и связи и ситуацию на фронте.

Цитата

"Как бы ни было сложно, во всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", — заявил Президент

Что касается ситуации с электроснабжением, то вопросы энергетики и связи проанализировали более подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и по восстановительным работам, и по поставке техники и привлечению специалистов.

"Отдельное внимание – системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь’связи", — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский проинформировал, что на вечер 24 ноября в Украине в 15 областях еще есть проблемы с водой. 

Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Как отметил Президент, все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час энергетики возвращают питание новым и новым потребителям.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.