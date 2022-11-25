Зеленский о ситуации на фронте: есть направления, на которых готовим продвижение вперед

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили направления, на которых готовятся продвижение вперед.

Об этом Президент заявил во время своего традиционного вечернего обращения, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского на ставке обсудили вопросы энергетики и связи и ситуацию на фронте.

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"Как бы ни было сложно, во всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", — заявил Президент

Что касается ситуации с электроснабжением, то вопросы энергетики и связи проанализировали более подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и по восстановительным работам, и по поставке техники и привлечению специалистов.

"Отдельное внимание – системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь’связи", — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский проинформировал, что на вечер 24 ноября в Украине в 15 областях еще есть проблемы с водой.

Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Как отметил Президент, все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час энергетики возвращают питание новым и новым потребителям.