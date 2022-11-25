Белорусская армия не будет участвовать в войне — Лукашенко

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Белорусская армия не будет участвовать в войне, развязанной Россией против Украины, уверяет правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

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"Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал Лукашенко.

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По его словам, Беларусь задействована в этой войне "по многим направлениям", но без непосредственного участия военных.

"Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости", - утверждает белорусский правитель.

Напомним

От 10 до 15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов