Зеленский: обстрел Херсона — месть проигравших

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал разрушение в Херсоне в результате российских ракетных ударов, пишет УНН.

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"Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как русская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших.

Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный – вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - сказал Зеленский.

Добавим

Оккупанты около 17 вечера обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку. В результате обстрела погибли 7 человек, еще 21 — ранены.