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В Минобороны Британии призвали украинские войска сохранять динамику и зимой

В Минобороны Британии призвали украинские войска сохранять динамику и зимой

Бен Уоллес

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять динамику на фронте в течение зимы. Об этом он рассказал изданию The Daily Beast, пишетУНН.

Цитата

«Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в обучении и качестве своего личного состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы», - подчеркнул он.

Детали 

По его словам, украинские военные уже получили 300 тысяч боевых комплектов зимней формы от международного сообщества. Уоллес подчеркнул, что они являются важной потребностью во время наступления в холодную погоду. Также он добавил, что поражен украинцами, которые продемонстрировали собственное мужество и умение, а также огромные недостатки российских вооруженных сил.

«Около 5000 украинских военнослужащих уже прошли изнурительную программу обучения продолжительностью от трех до пяти недель, которая имеет целью дать им ускоренный курс по основам современного боя», - заявил британский чиновник.

Дополнение

Генштаб в ранней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война
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