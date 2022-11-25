В Германии согласовали важную резолюцию по Голодомору – Кулеба

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Демократические фракции Германии согласовали важную резолюцию о признании Голодомора геноцидом, ее должны принять на следующей неделе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Все демократические фракции Германии согласовали важную совместную резолюцию относительно Голодомора, которую должны принять на следующей неделе. Решено: Бундестаг считает это геноцидом", – написал Кулеба.

Напомним

Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Также Верховная Рада попросила парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.