Новости: Политика
25 ноября 2022, 11:14 • Виктория Данильченко • 135
В Германии согласовали важную резолюцию по Голодомору – Кулеба
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Демократические фракции Германии согласовали важную резолюцию о признании Голодомора геноцидом, ее должны принять на следующей неделе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
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"Все демократические фракции Германии согласовали важную совместную резолюцию относительно Голодомора, которую должны принять на следующей неделе. Решено: Бундестаг считает это геноцидом", – написал Кулеба.
Напомним
Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Также Верховная Рада попросила парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
Источник: УНН
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