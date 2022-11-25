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Глава МИД Великобритании встретился с Зеленским

Глава МИД Великобритании встретился с Зеленским

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Президент Зеленский, Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам обещание сегодня. Великобритания намерена соблюсти его”, – написал Джеймс Клеверли.

Напомним

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять динамику на фронте в течение зимы.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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