Новости: Политика
25 ноября 2022, 11:54 • Виктория Данильченко • 120
Глава МИД Великобритании встретился с Зеленским
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
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“Президент Зеленский, Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам обещание сегодня. Великобритания намерена соблюсти его”, – написал Джеймс Клеверли.
Напомним
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять динамику на фронте в течение зимы.
Источник: УНН
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