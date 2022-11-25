Никакого полного блекаута нет - Подоляк

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате российских обстрелов была разорвана энергетическая система. Ее обновили в течение 24 часов. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Нет никакого полного блекаута. Была разорвана энергетическая система, она же единая у нас. (...) В течение 24 часов ее объединили, восстановили генерацию и распределение", - отметил Подоляк.

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Он указал, что Украина в любом случае будет проводить ремонты, а не будет кричать, что "все пропало". Также, свою помощь в восстановлении и приобретении дополнительных частей для энергосистемы Украины предложили страны ЕС.

Дополнение

В Укрэнерго 25 ноября сообщили, что самый сложный этап после массированной атаки рф 23 ноября энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и ожидается, что можно уже будет перевести потребителей вместо аварийных на плановые графики, указали в Укрэнерго.